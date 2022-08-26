Son dakika haber! Büyük zaferin yıldönümünde şehitler dualarla anıldı Yerel Haberler Son dakika haberi: Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehitler dualarla anıldı. Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehitler dualarla anıldı. Çorum'da Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehitler için anma programı düzenlendi. Çorum Şehitliğinde gerçekleşen programa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret etti. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Malazgirt Çorum Yerel Haberler Son Dakika

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