Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı - Haberler

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Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yusuf İzzet Yıldırım - Yerel
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Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı Burdur'da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis teşkilatının projeleri vatandaşlara tanıtıldı.

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

BURDUR - Burdur'da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis teşkilatının projeleri vatandaşlara tanıtıldı.

Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 177. Yıldönümü için "Polis Haftası" etkinlikleri yapıldı. İstasyon Caddesi'nde polis teşkilatının projeleri ve teçhizatları vatandaşlara tanıtıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş stantları gezerek bilgi aldı. Stantları gezen vatandaşlara hediyeler dağıtıldı.

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf İzzet Yıldırım - Yerel

Yerel, Haberler

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