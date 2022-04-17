Son dakika haber! Bolvadin'de şehit aileleri ve gaziler unutulmadı - Haberler

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Son dakika haber! Bolvadin'de şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber! Bolvadin'de şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit aileleri ve gazileri için iftar programı düzenlendi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit aileleri ve gazileri için iftar programı düzenlendi.

Program Bolvadin Heybeli Termal Tesisleri'nde düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat Bolvadin, Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, Cezaevi Bölük Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Katılımın yoğun olduğu programda oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Programın ardından Kaymakam Bolat, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet edip, ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber! Bolvadin'de şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

Son dakika haber! Bolvadin'de şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Termal, Şehit, Yerel, Haberler

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