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Son dakika haber: Bölge trafik polis ekipleri çocukların bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber: Bölge trafik polis ekipleri çocukların bayramını kutladı

Son dakika haberleri: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bölge trafik polis ekipleri Karaburun köyünde çocukların bayramını kutladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bölge trafik polis ekipleri Karaburun köyünde çocukların bayramını kutladı.

Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amirliğine bağlı trafik polisleri Karaburun köyünde bayram gezmesine çıkan çocuklara kolonya ile çikolata ikramında bulundu. Polisler çikolata ikramında bulundukları çocuklarında bayramını kutlayarak trafikte daha dikkatli olmalarını istedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, Polis, Yerel, Haberler

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