Son dakika haber | Bilecik'te Bir Yıldır Bitmeyen Yol Çalışması Ölüm Riski Oluşturuyor

GÖKAY ŞİMŞEK

Adapazarı- Bilecik kara yolu üzerinde bir yıldır devam eden çalışmalar, bölgede yaşayan köylülerin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Küplü, Başköy, Aşağıköy, Bekdemir ve Kızıldamlar'da yaşayan köylüler, bir yıldır bitirilemeyen çalışmalar nedeniyle her gün ölüm tehlikesi yaşadıklarını söyledi. İsmail Yeşil isimli vatandaş, "Köyden dışarıya çıkamıyoruz. Şimdi kızım işten geldi, buraya almaya geldim. Sabah işe gidecek, buraya kadar getiriyorum. Tehlikeyi görüyorsunuz. Bir can kaybı olsa bunun hesabını kim verecek" dedi.

Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı kara yolunun 33'üncü kilometresindeki köprülü kavşak inşaatı 2021 yılından beri devam ediyor. İnşaatın yanı sıra Bilecik-Adapazarı kara yolunda asfaltlama çalışmaları da sürüyor. Aşağıköy, Küplü, Başköy ve Bekdemir'de yaşayan bölge halkı, uzayan çalışmalardan şikayetçi. Özellikle köylere girişlerin kapatılması ve alternatif yol olmaması sebebiyle yoldan karşıdan karşıya geçmek zorunda kalan vatandaşlar, ölüm riski yaşadıklarını söyledi.

"İNSANLAR BURADAN GEÇERKEN ÖLÜM YAŞADI"

Bölgede bir süre kiraz satışı yaptığını söyleyen Cemal Dede isimli vatandaş, yol çalışmaları nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"Valla burada zorluk; öncelikle sağlık sorunu, ambulans sorunu olabiliyor. İnsanlar karşıdan karşıya geçerken trafik cezası söz konusu olabiliyor. Burada hasbelkader kiraz falan sattım, çok olay yaşadık. Yaşlısı, çocuklar bilhassa, hepsi sorun yaşadı. Dolayısıyla insanlar buradan geçerken birebir ölüm yaşadı. Ben müdahale ettim, yardımcı olmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu böyle yapılmamalıydı. Bölüm bölüm yapılabilirdi. Bölüm bölüm yapılsaydı hiçbir zorluk olmazdı. Beş kilometrelik yeri, isteselerdi ikişer ikişer bölebilirlerdi kilometre olarak. Dolayısıyla da kimse mağdur olmazdı. Köyüne giden var, hayvanına yem getiren var, bahçeye giden var, traktörünü kullanan var. Ne bileyim; dolmuşla, servisle gidenler var. Çalışanlar var, öğrenciler var yıl sonu olmasına rağmen. Bunlar hep sorun ama bunlar hiç kale alınmadan üstün körü, kendi kuralları çerçevesinde yapılmış bir olay yani. Bu şekilde olmamalıydı bence."

"ÇOCUKLAR VAR, YAŞLILAR VAR"

Osman Silah isimli genç ise "Yoldan karşıdan karşıya geçmek başka bir ayrı dert. Çocuklar var, yaşlılar var yürüyemeyen. Sağ olsun yine vatandaşlar durup yol veriyor ama ne kadar olacak. Gece gelenler var buraya" dedi.

"OLUR MU BÖYLE MİLLETE ÇİLE ÇEKTİRMEK"

Avni Kambur da "Vatandaş çile çekiyor. Bezdirdiler insanı vallahi. Bilecik'e çıkmak istemiyoruz. Biraz bu devlet de ilgilensin yani. Olur mu böyle millete çile çektirmek" diye konuştu.

"ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR"

Önlem alınması gerektiğinin altını çizen Nevzat Orta ise şunları söyledi:

"Kaza ve olayların önlenmesi için yolun kapatılması güzel bir şey ama buradan bir ambulans, bir itfaiye nasıl geçecek? Vatandaşın işi nasıl görülecek? Yöneticilerin bunu düşünmesi gerekiyor, önlem alması gerekiyor. Buradan itfaiye, ambulans veya acil bir durumda, yangında nasıl geçebilecek? Tamamen yolu kapatmışlar, sakıncalı bence."

"BİR CAN KAYBI OLSA BUNUN HESABINI KİM VERECEK"

İsmail Yeşil de "Köyden dışarıya çıkamıyoruz. Şimdi kızım işten geldi, buraya almaya geldim. Sabah işe gidecek, buraya kadar getiriyorum. Tehlikeyi görüyorsunuz. Bir can kaybı olsa bunun hesabını kim verecek" dedi.

"HERKES PERİŞAN"

İki yıldır yolun bitirilemediğini dile getiren Mehmet Koça, "İki senedir 500 metre yolu yapamadılar, 5 kilometre yolu kapatıyorlar. Yani bunu 500-500 yapın bari. 500 metre yolu zaten iki senedir yapamadınız, 5 kilometre yolu ne zaman yapacaksınız? Beş gündür iki karış yolu anca kazmışlar. Herkes perişan. Dün ambulans gelmiş, köye ambulans giremiyor" diye konuştu.

"DÜN AMBULANS GELDİ, GEÇEMEDİ"

Sinan Koça ise şöyle konuştu:

"Köye giriş şu an kapalı, hiç kimse giremiyor. İllegal yollardan giriyorlar, ters yönden. Allah muhafaza, önünden bir araba gelir, bir şey olur, çarpar. Dün ambulans geldi köye, ambulans da nereden gideceğini bilmiyor. Allah muhafaza, hastanın durumu ağır olur, bir şey olur; adam, kadın orada ölür. Şu an gördük, karşıdan Bilecik'ten gelen minibüs, yolcuyu karşı tarafa bırakıyor. Yolcu hadi genç olur, eli ayağı tutar, yolu geçer. Yaşlısı var, çoluğu çocuğu var, nasıl geçecek? Yaşlı amca yolda kalır, ezilir. Hiç hızını kesen de yok."

ANKA / Yerel