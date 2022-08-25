Son dakika haber! Beylikdüzü Belediyesi Veterinerleri Yaralı Leyleği Tedavi Etti

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Marmara Mahallesi'nde kanadı yaralı halde bulunan leyleği tedavi etti.

Tedavisi yapılan leylek, belediyenin Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uzman hekimlerce gerekli kontrol ve tedavileri tamamlanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Müdürlüğümüze gelen ihbar sonrası hekimlerimizle birlikte ilk müdahaleyi yaptık ve yaralı leyleği hızlıca Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize getirdik. Hayvanımız kemik hattındaki kırıktan dolayı kanadının uç kısmını maalesef ki kaybetmiş ve bu sebeple bir daha uçamayacak. Burada hekim arkadaşlarımız acil müdahalesini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik."