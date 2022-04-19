Son dakika haber! Batman'da şehitlerin adını taşıyan gıda kolileri yoksul ve yetim ailelere dağıtıldı

BATMAN (İHA) - Batman'da Şehitler Haftası çerçevesinde şehit yakınları ve güvenlik köy korucuları tarafından hazırlanan üzerinde terörle mücadelede şehit olan kahramanların adını taşıyan gıda kolileri, kırsalda yaşayan yetim ve yoksul ailelere dağıtıldı.

Şehitler Haftası münasebetiyle terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerin isimlerini taşıyan koliler hazırlayan şehit yakınları ve güvenlik köy korucuları, daha önce tespit ettikleri ihtiyaç sahibi alilerin kapılarını çalarak kolileri teslim etti. Terörle mücadelede hayatını feda eden şehitler adına yardım kolileri dağıttıklarını belirten iki şehit kardeşi bulunan Mutalip Çelik, Ramazan ayının yardımlaşma ve rahmet ayı olduğunu ifade etti. Çelik, "Bugün şehit yakınları ve güvenlik korucularımızla birlikte Ramazan ayında şehitlerimizin isimleri üzerinde yazılı olan gıda kolilerini kırsalda yaşayan ihtiyaç sahibi yetim ve yoksul ailelerimize ulaştırdık. Kolilerimizi teslim ederken koliler şehitlerimizden, dualar sizden olsun diyerek şehitlerimiz için dua talep ettik. Allah'ın izniyle başlattığımız bu çalışmayı Ramazan ayı boyunca devam ettireceğiz" dedi. - BATMAN