Son dakika haber... Başkan Zeybek'ten 'yüzde 75'lik' zamla ilgili tuhaf açıklama Açıklaması

Afyonkarahisar kent merkezi konut ısıtmasında önemli bir yere sahip olan AFJET'e yapılan yüzde 75'lik zammı ilginç sözlerle değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Isınma bedellerine geldiğimizde yüzde 75'lik zam ilk başta afaki gelebiliyor. Ama bu kurum ya kapatılmalı ya da yürümesi için buna ihtiyaç var" dedi.

Yaklaşık 20 bin abonesi olan ve Afyonkarahisar Belediyesinin yüzde 26 ortağı olduğu Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş. (AFJET) kış gelmeden ısıtma giderlerine yüzde 75 zam yaptı. Zam haberinin ardından dün gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında meclis üyelerinden gelen soruları yanıtlayan Başkan Zeybek, zamla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında zammı garip bir şekilde savunan Başkan Zeybek, "Yüzde 75'lik zamma baktığımızda başta afaki gelebiliyor, bu kurumun kapatılması gerekiyor ya da yürümesi için böyle bir zamma ihtiyacı var. Sandıklı ilçemizdeki ısınma bedeli yüzde 75'lik zamla bile bizden daha yüksek. Enerji giderleri fazlalaştı ve bundan dolayı bir zorunluluk hissedildi" dedi. - AFYONKARAHİSAR