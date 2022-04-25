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Son dakika haber! Başkan Yalçın, Talaslı Çanakkale şehitlerini andı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber! Başkan Yalçın, Talaslı Çanakkale şehitlerini andı

Son dakika haberlerine göre Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. Yıldönümünde toprağa düşen Talaslı şehitleri andı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. Yıldönümünde toprağa düşen Talaslı şehitleri andı.

1. Dünya Savaşı Çanakkale cephesinde Talas'ın da çok sayıda şehit verdiğine işaret eden Başkan Yalçın, Milli Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre Çanakkale'de 24 Talaslının şehit olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Talaslı şehitlerin isimlerini tek tek sıralayan Başkan Yalçın, "25 Nisan Çanakkale Kara Savaşlarının 107. Yıldönümü münasebetiyle tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Yalçın, Çanakkale, Talas, Yerel, Haberler

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