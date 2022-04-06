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Son dakika haber: Başkan Sayan, iftarda polis teşkilatı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber: Başkan Sayan, iftarda polis teşkilatı ile bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve teşkilat mensuplarını iftar sofrasında misafir etti.

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve teşkilat mensuplarını iftar sofrasında misafir etti.

İftar yemeği daveti için Başkan Sayan'a teşekkür eden Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, polis üniformasını hediye etti. Polis üniformasını giyen Başkan Sayan, bu anlamlı ve özel hediyesinden dolayı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e teşekkür etti.

Başkan Sayan, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü kutlarken, günün anlamına binaen İl Emniyet Müdürü Özen'e plaket takdim etti. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nihat Özen, Polis, Türk, Ağrı, Yerel, Haberler

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