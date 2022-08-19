Son dakika haber! Başkan Lütfü Savaş, A. Hatayspor Taraftarını Desteğe Çağırdı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve A. Hatay spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, taraftara seslenerek, "Birkaç hafta sonra özledikleri ve bekledikleri A. Hatay spor'u görecekler. O stadı doldurmalarını bekliyoruz. Maç boyunca tempoyla taraftarlarımızın takımlarını desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında A. Hatay spor hakkında konuşan Başkan Savaş, taraftarı takıma destek vermeye çağırdı. Savaş, şunları söyledi:

"O STADI DOLDURMALARINI BEKLİYORUZ"

"Taraftarımız lige başlarken hüzünlü ve sıkıntılıydı. Zaman zaman da sosyal medyada o sene bu sene mi diyorlardı. Hayıflanacak bir şey yok. Trabzon'daki maçı gördüler. 1-0 kaybettik ama umut veren bir oyun oynadık. Ben bu oyunun Gaziantep spor maçında devam edeceğini hatta biraz daha ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Biraz sabır istiyoruz. Birkaç hafta sonra özledikleri ve bekledikleri A. Hatay spor'u görecekler. O stadı doldurmalarını bekliyoruz. Maç boyunca tempoyla taraftarlarımızın takımlarını desteklemelerini bekliyoruz.

"SEYİRCİMİZ TAKIMI DESTEKLERLERSE OYUNCULARIMIZ DAHA HUZURLU VE GÜZEL BİR MAÇ YAPAR"

Bilet fiyatlarını düşürdük. Çocuğuyla gelene yüzde 50 indirim yaptık. Mühim olan fiyatlar değil orada taraftarımızın oyuncularımızı desteklemesidir. Biz hiçbir zaman takımı düşmek için değil daha iyi olsun diye kurduk. Ama ekonomik şartlar Türkiye'de gittikçe sporun aleyhine dönüyor. Ona rağmen biz bu sene iyi bir takım kurduk. Belki birkaç futbolcu daha alırız. Seyircimiz takımı desteklerse oyuncularımız daha huzurlu ve daha güzel bir maç yapar. Çünkü arkadaşlarımız çok emek ediyor.

"HATAY SPOR ŞEHRİDİR"

Hatay, spor şehri. Şu anda 12 takımımız süper liglerde mücadele ediyor. Biz geldiğimizde bir tane takımımız bile süper liglerde değildi. Tüm sporseverlerimizin bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Futbolculara, teknik ekibe ve yöneticilerimize de motivasyon gerekiyor. Herkes A. Hatayspor'u takdir ediyor ama maça gelerek takdir etseler çok daha iyi olur diye düşünüyorum."

Yurt dışından yapılması düşünülen transfer hakkında da sorulan sorulara açıklık getiren Savaş, konuya ilişkin şunları söyledi:

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Yurt dışından transferler göründüğü gibi kolay olmuyor. Ama bu konuda çalışıyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor. Santrafor çalışmamız var. Bu çalışmayı en kısa süre içerisinde bitirmek istiyoruz. Şu anda en önemli santraforlardan bir tanesi A. Hatayspor'da ve Dünya Kupası'na gidecek. Ayoub El Kaabi geçen senenin gizli şampiyonu ve gol kralı. Ona yakın ve eş değerli santrafor için çalışıyoruz. Hem İngiltere'den hem de başka ülkelerden görüştüğümüz oyuncular var. İngiltere'deki oyuncunun yaşı biraz daha büyük ama İngiltere'de olmayıp da umut vadeden, kendi takımında oynayan yaşı çok genç olan futbolcu da var. İkisinden birini alacağız."