Son dakika haber: Başkan Atay, JES mücadelesini kazanan kadınları ağırladı

Son dakika habere göre Tarım arazilerini ve köylerini kötü kokudan korumak için verdikleri mücadele ile gündeme gelen aylarca çadırda yaşayarak jeotermal firmalarına karşı verdikleri mücadele ile gündeme gelen Kızılcaköy Mahallesi'nin kadın sakinleri Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ziyarette bulundu.

Tarım arazilerini ve köylerini kötü kokudan korumak için verdikleri mücadele ile gündeme gelen aylarca çadırda yaşayarak jeotermal firmalarına karşı verdikleri mücadele ile gündeme gelen Kızılcaköy Mahallesi'nin kadın sakinleri Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ziyarette bulundu.

Efeler Belediyesi, Kızılcaköy Mahallesi'nde yapımı planlanan ve doğaya büyük zarar vereceği ileri sürülen jeotermal enerji santrali için verilen olumlu ÇED raporu ile ilgili olarak dava açmış, mahkeme, Efeler Belediyesi'ni haklı bularak raporun iptaline karar vermişti. Kararı sevinçle karşılayan Kızılcaköylü kadınlar, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Atay'ın Meclis Salonu'nda ağırladığı kadın konuklar, "Mahallemizin doğasına zarar gelmemesi, emeklerimizle ürettiklerimizin heba olmaması için göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı size sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun bize rehber oldunuz, kadının gücünü gösterdiniz" diyerek Başkan Atay'a çiçek ve plaket takdim etti. Kendi ürettikleri mahsullerden oluşan ve üzerinde 'Geleceğimize sahip çıktığınız için teşekkür ederiz' notu yazılı gıda sepetlerini Başkan Atay'a hediye eden kadınlar, geçtiğimiz hafta yaşadığı korona virüs hastalığı nedeniyle de Başkan Atay'a geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN