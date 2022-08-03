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Son dakika haber: Başkan Ataç askere uğurladı

Son dakika haber: Başkan Ataç askere uğurladı

Son dakika haber: Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın asker eğlencesine katılarak hayırlı teskereler diledi.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın asker eğlencesine katılarak hayırlı teskereler diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirlilerin iyi ve kötü günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Başkan Ataç son olarak vatani görevini yapmak üzere Eskişehir'den ayrılacak olan Mevlüt Çakır'ın Şirintepe Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Mevlüt Çakır'a hayırlı görevler ve teskereler dileyen Başkan Ataç, ailenin de heyecanını paylaştı. Mevlüt Çakır ve ailesi de Başkan Ataç'a ziyareti için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Ataç Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler Son Dakika

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