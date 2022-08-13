Haber : Son dakika haber | Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Albay Ali Yıldız atandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Albay Ali Yıldız atandı

 - Güncelleme:
Son dakika haber | Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Albay Ali Yıldız atandı

Son dakika yerel haberi: Jandarma Genel Komutanlığının 2022 yılı atama ve terfileri gereği 2019 yılından bu yana Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu Tuğgeneralliğe yükselerek Antalya İl Jandarma Komutanlığına atanırken, yerine Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Ali...

Jandarma Genel Komutanlığının 2022 yılı atama ve terfileri gereği 2019 yılından bu yana Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu Tuğgeneralliğe yükselerek Antalya İl Jandarma Komutanlığına atanırken, yerine Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. 02 Eylül 2019 tarihinden itibaren Balıkesir'de görev yapan Kıd. Albay Tarık Hekimoğlu Tuğgeneralliğe yükselerek, Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı görevine başlayacak.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Albay Ali Yıldız, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Jandarma Genel Komutanlığı 2020 yılı atamaları ile Elazığ İl Jandarma Komutanı olarak atanan Albay Yıldız Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak görevine başlayacak. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Jandarma Antalya Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title