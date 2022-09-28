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Balıkesir yerel: Balıkesir'de öğrenci ulaşım tarifesine indirim

Yerel Haberler

Balıkesir yerel haberine göre Balıkesir'de öğrenci ulaşım tarifesine indirim KYK-Kampüs Hattında müzik ziyafeti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan KYK-Kampüs Hattı sefer ücreti, öğrencilere özel hazırlanan abonman tarifeleriyle 2,80 TL'ye düşürüldü.

Balıkesir'de öğrenci ulaşım tarifesine indirim

KYK-Kampüs Hattında müzik ziyafeti

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan KYK-Kampüs Hattı sefer ücreti, öğrencilere özel hazırlanan abonman tarifeleriyle 2,80 TL'ye düşürüldü. Ayrıca okulun ilk haftası olması sebebiyle KYK-Kampüs Hattının sabahki ilk seferinde Büyükşehir tarafından öğrencilere müzik ziyafeti verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin daha konforlu, rahat ve uygun fiyatlı ulaşım hizmeti alabilmeleri maksadıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)-Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü arasında çalışan araçlar ile ilgili çalışmalar başlattı. Mevcut araçların renkleri değiştirildi, şoförlerinin tek tip kıyafet giymeleri sağlandı ayrıca 3 adet 18'er metrelik körüklü araçlar dahil edilerek sefer sayıları artırıldı.

Abonman tarifeyle tek biniş 2,80 TL

Ayrıca okulun ilk haftası olması sebebiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları tarafından KYK-Kampüs Hattının sabahki ilk seferinde araçta müzik ziyafeti verildi. Üniversiteliler de müzik eşliğinde yolculuklarını gerçekleştirdiler. Geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan öğrenci ücreti bu yıl 4 TL olarak revize edildi. Ayrıca öğrenci abonman tarifeler oluşturarak bir binişi 2,80 TL'ye kadar düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Yerel

Kredi Yurtlar Kurumu Balıkesir Yerel Haberler

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