Balıkesir yerel: Balıkesir'de öğrenci ulaşım tarifesine indirim

Balıkesir'de öğrenci ulaşım tarifesine indirim

KYK-Kampüs Hattında müzik ziyafeti

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan KYK-Kampüs Hattı sefer ücreti, öğrencilere özel hazırlanan abonman tarifeleriyle 2,80 TL'ye düşürüldü. Ayrıca okulun ilk haftası olması sebebiyle KYK-Kampüs Hattının sabahki ilk seferinde Büyükşehir tarafından öğrencilere müzik ziyafeti verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin daha konforlu, rahat ve uygun fiyatlı ulaşım hizmeti alabilmeleri maksadıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)-Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü arasında çalışan araçlar ile ilgili çalışmalar başlattı. Mevcut araçların renkleri değiştirildi, şoförlerinin tek tip kıyafet giymeleri sağlandı ayrıca 3 adet 18'er metrelik körüklü araçlar dahil edilerek sefer sayıları artırıldı.

Abonman tarifeyle tek biniş 2,80 TL

Ayrıca okulun ilk haftası olması sebebiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları tarafından KYK-Kampüs Hattının sabahki ilk seferinde araçta müzik ziyafeti verildi. Üniversiteliler de müzik eşliğinde yolculuklarını gerçekleştirdiler. Geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan öğrenci ücreti bu yıl 4 TL olarak revize edildi. Ayrıca öğrenci abonman tarifeler oluşturarak bir binişi 2,80 TL'ye kadar düşürdü.