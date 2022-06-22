Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz." Bakan Yanık: "(Pınar Gültekin cinayeti) Bir hukukçu olarak söylüyorum haksız tahrik indirimi kararı faili cesaretlendiren bir karardır." (İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Pınar Gültekin Derya Yanık Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.