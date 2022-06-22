Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz."
Bakan Yanık: "(Pınar Gültekin cinayeti) Bir hukukçu olarak söylüyorum haksız tahrik indirimi kararı faili cesaretlendiren bir karardır."
(İHA)
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