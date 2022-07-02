Son dakika haber... Bakan Süleyman Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta helikopterle incelemelerde bulundu Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Soylu, selden zarar gören alanları helikopterle havadan inceledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da meydana gelen selden zarar gören alanlarda incelemelerde bulunmak üzere Bozkurt ilçesine geldi. Bakan Soylu, helikopterle Bozkurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, daha sonra selden en çok etkilenen bölgelerden olan İlişli köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışalar hakkında bilgiler aldı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / Yerel Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt Yerel Haberler Son Dakika

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