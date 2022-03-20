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Son dakika haber | Bakan Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber | Bakan Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika yerel haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, Şehit Bordo Bereli Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker, Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve tüm şehitler için dua etti.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, Şehit Bordo Bereli Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker, Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve tüm şehitler için dua etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurum, Sur Operasyonları'nın ilk şehidi Bordo Bereli Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker, Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve tüm şehitler için dua etti. Bakan Kurum, İstanbul'daki evini Cebeci Şehitliği karşısına taşıyan Bordo Bereli Selçuk Paker'in annesini ziyaret ederek şehidin odasını gezdi. - ANKARA

Son dakika haber | Bakan Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haber | Bakan Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haber | Bakan Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haber | Bakan Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cebeci Askeri Şehitliği, Bordo Bereli, Selçuk, Şehit, Yerel, Haberler

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