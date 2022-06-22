Son dakika haber! Bakan Kirişci: "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" - Haberler

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Son dakika haber! Bakan Kirişci: "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber! Bakan Kirişci: 'Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı'

Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'te kahraman personelimizin yangın söndürme çalışmalarını takip ediyoruz. Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Marmaris Yerel Haberler Son Dakika

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