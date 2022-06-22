Son dakika haber! Bakan Kirişci: "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" ifadelerini kullandı. Bakan Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'te kahraman personelimizin yangın söndürme çalışmalarını takip ediyoruz. Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı" ifadelerini kullandı. - ANKARA Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / Yerel Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Marmaris Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haber! Bakan Kirişci: 'Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.