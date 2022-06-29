Son dakika haber: Bakan Kirişçi selin vurduğu Saltukova'da Son dakika yerel haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi selin vurduğu Saltukova beldesinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi selin vurduğu Saltukova beldesinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi sağanak yağmurla sele dönüşen Saltukova beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kirişçi bir metreyi bulan sel sularında esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Devletin esnafının yanında olduğunu ifade eden Kirişçi, ardından bölgeden ayrıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Bekir Pakdemirli Saltukova Yerel Haberler Son Dakika

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