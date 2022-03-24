Son dakika haberi... Aydınlı şehit, son yolculuğuna uğurlanıyor

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit olan Çineli özel harekat polisi Necati Aygün, baba ocağında helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Çineli özel harekat polisi Necati Aygün, son yolculuğuna uğurlanıyor. Baba ocağı olan Çine'nin Karakollar Mahallesine getirilen şehit Aygün'ün naaşı, helallik alınmasının ardından Karakollar Camii'ne getirildi.

Şehit Aygün'ü son yolculuğuna uğurlamak için binlerce vatandaş köye akın ederken şehidin mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde şehit babası Mehmet Aygün'ün güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, cenaze törenine AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, MHP MKYK Üyesi Burak Pehlivan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile çok sayıda vatandaş katılıyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel