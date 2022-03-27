Son dakika haber | Araştırma görevlisi kanserden hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Araştırma görevlisi kanserden hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Araştırma görevlisi kanserden hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Eren Karakavuz, yakalandığı hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Eren Karakavuz, yakalandığı hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan 36 yaşındaki Eren Karakavuz bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Sevk edildiği Karabük'teki hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir çocuk babası Karakavuz'un cenazesi öğlen namazını müteakiben Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy'de toprağa verildi.

BEÜ Mühendislik Fakültesi'nden yapılan açıklamada,"Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Eren Karakavuz vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan Rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Araştırma, Kanser, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title