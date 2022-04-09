Son dakika haber: Antalya'da 'kavga' ihbarına giden polislere öğrencilerden İstiklal Marşı sürprizi

ANTALYA (İHA) - Antalya'da öğrenciler, 155'i arayarak 'okulda kavga var' ihbarında bulunup, olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı. Bayraklarla ekipleri karşılayan öğrenciler, polislerle birlikte hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Polisler de öğrencilerle bol bol fotoğraf çekinip motosikletle gezdirerek yapılan jesti karşılıksız bırakmadı.

Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul yönetimi ve öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, polislere sürpriz yaptı. 155'i arayan yönetim, okulda öğrenciler arasında kavga çıktığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri kısa sürede okul önüne geldi. Okulun dış kapısı açıldığında ise polisler gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler, araçlarıyla giren ekipleri bayrak marşı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile karşılayarak Polis Haftası'nı kutladı. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz ekipler, zaman zaman duygulandı. Ardından sıraya giren öğrenciler, polis ağabeyleriyle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin bu anlamlı sürprizine polis ekipleri de onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çekinip, motosikletlerle gezdirerek karşılık verdi.

"Sevgi bağı daha da güçlendi"

Okul müdürü Necip Dal, 15 gün önce bir öğrencisinin polislere sürpriz yapmak istediğini ve bu talebi olumlu karşıladıklarını söyledi. Dal, "Polisleri bir ihbarla çağırdık. Onlara sürpriz oldu. Bayraklarla karşıladık. Gençlerle polislerimiz arasındaki sevgi bağı zaten vardı, daha da güçlendi. Polisler bu toplumun en temel unsurlarından birisi. Onları da dinlendirmek istedik" ifadelerini kullandı.

"Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz"

Polislere sürpriz yapma fikrini ortaya atan 10. sınıf öğrencisi Fatmagül Bektaş, "Polis olmak hayalim. Böyle bir sürpriz yapmak istiyordum. İhbar verdik ama bu kadar kalabalık geleceklerini düşünmüyordum açıkçası. Polisler böyle bir şeyi beklemediğini söylediler. Mutlu oldular. Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel