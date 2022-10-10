Son dakika haber | Ankara'da toplu taşımada indirimli tarife kullanım oranı yüzde 50 arttı

Son dakika yerel haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak amacıyla toplu taşıma araçlarında başlattığı indirimli tarife uygulaması devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak amacıyla toplu taşıma araçlarında başlattığı indirimli tarife uygulaması devam ediyor. 06.00 ile 06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarında tam ücret yerine 4,50 TL ödenen uygulamayı kullanan Başkentlilerin sayısı, okulların açıldığı Eylül ayından bugüne kadar ortalama yüzde 50 arttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere güvenli, konforlu ve ekonomik bir ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Okulların açıldığı 12 Eylül 2022 tarihinde kışlık servis programına geçen EGO Genel Müdürlüğünün, vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı indirimli ulaşım tarifesi uygulaması da vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

İndirimli ulaşım tarifesinde yolcu sayısında büyük artış

27 Nisan 2022 tarihinde başlayan 06.00 ile 06.45 saatleri arasında toplu taşımada indirimli tarife uygulamasını kullananların sayısında eylül ayında yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte; ortalama yüzde 50 artış görüldü.

Uygulamanın başladığı 27 Nisan 2022 tarihi öncesinde, 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı 25 bin 530 iken okulların da açılmasının ardından 35 binin üzerine çıktı.

Sabah saatlerinde tam ücret 6.50 lira yerine 4.50 lira

Şehir içi ulaşımda 06.00 ila 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarifede; EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY'da tam ücret 6,50 TL yerine 4,50 TL olarak ücretlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi indirimli ulaşım tarifesi ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatleri daha erkene çekerek toplu taşıma hizmetini konforlu hale getirmeyi ve özel araçları olan Başkentlileri toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyor. - ANKARA