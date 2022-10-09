Son dakika haber | Ankara'da Toplu Taşımada İndirimli Tarife Kullanım Oranı Yüzde 50 Arttı

Son dakika habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak amacıyla toplu taşıma araçlarında başlattığı indirimli tarife uygulaması devam ediyor. 06.00 ila 06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğü’ne ait toplu taşıma araçlarında tam ücret yerine 4,50 TL ödenen uygulamayı kullanan Başkentlilerin sayısı, okulların açıldığı eylül ayından bugüne kadar ortalama yüzde 50 arttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak amacıyla toplu taşıma araçlarında başlattığı indirimli tarife uygulaması devam ediyor. 06.00 ila 06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçlarında tam ücret yerine 4,50 TL ödenen uygulamayı kullanan Başkentlilerin sayısı, okulların açıldığı eylül ayından bugüne kadar ortalama yüzde 50 arttı.

Okulların açıldığı 12 Eylül 2022 tarihinde kışlık servis programına geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı indirimli ulaşım tarifesi uygulaması vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

İNDİRİMLİ ULAŞIM TARİFESİNDE YOLCU SAYISINDA ARTIŞ

EGO'nun 5 ay önce 27 Nisan 2022 tarihinde başlattığı 06.00 ila 06.45 saatleri arasında toplu taşımada indirimli tarife uygulamasını kullananların sayısında eylül ayında yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte; ortalama yüzde 50 artış görüldü. 27 Nisan 2022 öncesinde, 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı 25 bin 530 iken okulların da açılmasının ardından 35 binin üzerine çıktı.

23 Eylül ve 7 Ekim tarihleri arasında indirimli tarife uygulaması kullanan yolcuların sayısı ve artış oranları şöyle:

-23 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 37 bin 498, artış oranı yüzde 46,88

-26 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 38 bin 643, artış oranı yüzde 51,36

-27 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 38 bin 485, artış oranı yüzde 50,74

-28 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 37 bin 789, artış oranı yüzde 48,02

-29 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 38 bin 63, artış oranı yüzde 49,09

-30 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 37 bin 632, artış oranı yüzde 47,40

-3 Ekim 2022 tarihinde yolcu sayısı 39 bin 433, artış oranı yüzde 54,46

-4 Ekim 2022 tarihinde yolcu sayısı 39 bin 457, artış oranı yüzde 54,55

-5 Ekim 2022 tarihinde yolcu sayısı 38 bin 935, artış oranı yüzde 52,51

-6 Ekim 2022 tarihinde yolcu sayısı 38 bin 787, artış oranı yüzde 51,93

-7 Ekim 2022 tarihinde yolcu sayısı 37 bin 9, artış oranı yüzde 44,96

SABAH SAATLERİNDE TAM ÜCRET 6,50 TL YERİNE 4,50 TL

Şehir içi ulaşımda 06.00 ila 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarifede; EGO Genel Müdürlüğü'ne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY'da tam ücret 6,50 TL yerine 4,50 TL olarak ücretlendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi indirimli ulaşım tarifesi ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatleri daha erkene çekerek toplu taşıma hizmetini konforlu hale getirmeyi ve özel araçları olan Başkentlileri toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyor.