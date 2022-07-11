Son dakika haber! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Çukurova Devlet Hastanesi'ndeki Saldırıyı Kınadı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Başkan Karalar, saldırıyı insanlık dışı olarak niteleyerek, şu açıklamayı yaptı:

"Çukurova Devlet Hastanesi acil servis bölümüne 50 kişilik bir grup tarafından düzenlenen alçak saldırı bayram günümüzü kabusa çevirdi. Pandemiye rağmen hayatlarını hiçe sayarak üstün fedakarlıkla bizlere bakan hekimlerimize ve tüm sağlıkçılarımıza yapılan bu insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz.

Toplumun tüm birimlerini bu konuda acil harekete geçmeye davet ediyoruz. Hem de çok acil. Sağlık sisteminin bozukluğuna ve kapasitelerinin çok üstünde çalışma temposuna dayanan sağlıkçılarımızın omuzlarına bir de can güvenliği kaygısı eklemeye kimsenin hakkı yok. Canımızı emanet ettiklerimizin canı da tüm topluma, yani her birimize emanet bunu lütfen hiç unutmayalım."

ANKA / Yerel