7. kattan düşen kedinin damağı patladı

ZONGULDAK Zonguldak'ta kent merkezinde bir apartmanın 7'inci katından düşerek damağı patlayan pamuk isimli kedi başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ta 3 yaşındaki Ankara cinsi Pamuk isimli kedi bir apartmanın 7'inci katından düşerek damağı patladı. Kedinin düştüğünü gören hayvan sahipleri hemen, Pamuk isimli kediyi kent merkezinde veteriner kliniğine getirdi. Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından muayenesi yapılan kedinin damağının patladığı tespit edildi. Ardından başarılı bir operasyonla damağı dikilen pamuk isimli kedi sağlığına kavuştu.

Veteriner Gökmen Koç, "Perşembe günü 7'inci kattan düşme şikayetiyle kediyi getirdiler. Yapılan muayenede diyaframda bir şey yok. Bizim için en önemlisi. İç kanama riski de çok azdı. Biz yine kanama durdurucuları yaptık. Bir diğer yetkinde damağının yırtıldığını gördük. Baya geniş bir yırtıktı. 72 saatlik operasyonun ardından kontrole aldık. Damağına diktik ameliyatın üçüncü günü. 1 haftalık süre içerisinde sadece ıslak gıdalar tüketebilecek. Mizacı da çok sevimli. Baya tehlikeli bir yükseklik yedinci kat. Şuan her şey yolunda. Yedinci kat baya bir yükseklik. Aman yırtıklığında akciğerler bir kaçış olabiliyor. Akciğerlerde sıvı toplanması gerçekleşebiliyor. Ama damak tuttuğu zaman böyle bir problem kalmayacak" dedi.