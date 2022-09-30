Son dakika haber: 4 katlı binanın çatı katıda çıkan yangın paniğe sebep oldu Yerel Haberler Son dakika haberler: 4 katlı binanın çatı katıda çıkan yangın paniğe sebep oldu Kocaeli'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan ufak çaplı yangın paniğe sebep oldu. 4 katlı binanın çatı katıda çıkan yangın paniğe sebep oldu KOCAELİ - Kocaeli'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan ufak çaplı yangın paniğe sebep oldu. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen sebepten dolayı ufak çaplı yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun Genel Yerel Haberler Son Dakika

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