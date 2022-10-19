30 yıl önce boşandılar... Kanser tedavisi gördüğü hastanede tekrar evlendiler

Konya'da yaşayan 65 yaşındaki Mehmet İlker Yeldan, kanser tedavisi gördüğü hastanede eski eşiyle tekrar nikahlandı

KONYA - Konya'da kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Mehmet İlker Yeldan, hastalığını öğrenen ve kendisini yalnız bırakmayan 30 yıl önce boşandığı eşi ile tedavi gördüğü hastanede yeniden evlendi.

Konya'da yaşayan 65 yaşındaki Mehmet İlker Yeldan, eşi Şuküfe Yeldan ile 30 yıl önce çeşitli gerekçeler nedeniyle anlaşmalı olarak boşandı. Mehmet İlker Yeldan ve Şuküfe Yeldan boşandıktan sonra bir daha evlenmedi. 5 yıl önce rahatsızlanan Mehmet İlker Yeldan'a gittiği hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedavisi başlayan ve bugüne kadar devam eden Yeldan, 1 ay önce Medicana Konya Hastanesi'nde radyoterapi almaya başladı. Yeldan, ayrıldıktan sonra irtibatı kesmediği Şuküfe Yeldan'dan tedavi sürecinde kendisine yardımcı olmasını istedi. Şuküfe Yeldan da yardım talebini kabul etti. Şuküfe Yeldan hastaneye geldiğinde Mehmet İlker Yeldan ile tekrar evlenmeye karar verdiler. Yeldan çifti için hastaneye nikah memuru davet edildi. Hastaneye gelen nikah memuru Yeldan çiftinin nikahını kıydı.

"Hadi dedik tekrar bir evliliğe adım atalım"

5 yıldır kanser tedavisi gören Mehmet İlker Yeldan, "Evlilik yaptık fakat zaman içerisinde çocukluk mu diyeyim, bazı gençlik kuralları mı diyeyim onları yan çizip, iyileştirme yönüne gideceğimize, düzeltme yönüne hiç gitmeden evliliğe devam ettik ama en güzelini başardık, medenice ayrıldık. Arkadaşlığımız ayrıldıktan sonra da devam etti. Ta ki 30 yılı aşkın bir süreden sonra bu süreçte beyin kanaması geçirdim, sol tarafımdan felç oldum. Beyin kanamasından 10 sene sonra da akciğer kanserine yakalandım. Şuanda sağ akciğerim yok, zor konuşuyorum, sol akciğerimin de 5'te 1'i alındı, kanser omurlara sıçramış ve Medicana'da başarılı bir ışın tedavi yöntemiyle, başta doktorum olmak üzere bu işin üstesinden kesinlikle geleceğime inanıyorum. Tabii moral çok önemli, her gelen İlker abi diyor, bunlar güzel doneler, insana güzel moral done ve moralim yerine geliyor. Hadi dedik tekrar bir evliliğe adım atalım. Çok ani oldu, diyebilirim ki 15 saniye, bir teklif geldi olur mu, olur. Böyle bir teklif ondan sonrası aldı yürüdü" şeklinde konuştu.

"Şimdi mutlu olduk yine mutlu olacağız"

30 yıl sonra tekrar eski eşiyle evlenen Şuküfe Yeldan, "Hastalandı, çok üzüldüm, oğlum çok üzüldü. Dedik moral olsun, hep yanında olalım. İnşallah moralimizle birlikte eşin dostun sayesinde inşallah iyi olacak. Kurban olduğum Allah'ım yardım ettikten sonra iyileşecek inşallah. Biz ayrıldıktan sonra hiçbir zaman ayrılık acısı çekmedik. Şimdi mutlu olduk, yine de mutlu olacağız. Bir anda olan bir şeydi. Hemen 15 veya 20 saniyede 1 dakikada olan bir şeydi, tamam dedik oldu bitti" şeklinde konuştu.

"Kanser hastalığında moral, motivasyon ve aile desteği çok önemli"

Mehmet İlker Yeldan'ın doktoru aynı zamanda çiftin nikah şahidi Medicana Konya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, "İlker beyle tanışmamız çok eskiye dayanmıyor bizim, yaklaşık 4 hafta önce kendisi bana geldi. Kendisi zaten tanı almıştı bir süredir de akciğer kanseriyle müdahale etmekteydi. Nüks bir tümörü vardı, radyoterapi tedavisi için bizim hastanemizi tercih etti. Radyoterapi tedavisini planladık, başladık. Şuanda tedavisi gayet iyi gidiyor. Nüks olan tümöründe küçülme devam ediyor. Ama tabii ki radyoterapi ile sınırlı kalmayacak tedavisi, sonrasında immünoterapi tedavilerimizle devam edecek. Kendisini benim tanıdığım çok kibar, naif hastalarımdan birisi, kendisini çok seviyorum. Böyle bir taleple de bize geldiğinde biz çok mutlu olduk. Böyle bir şeye hem vesile olmak hem şahit olmak bizi çok sevindirdi. Tabii ki kanser hastalığında moral, motivasyon ve aile desteği çok önemli. Hastamızın da böyle bir moral ve motivasyonu olacağı için çok mutluyum, memnunum. İnşallah eşi ile ailesi ile birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel