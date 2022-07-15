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Son dakika haber! 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber! 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi

Son dakika haber... Eskişehir'de 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar için Mevlid-i Şerif okundu.

Eskişehir'de 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar için Mevlid-i Şerif okundu.

Eskişehir'de 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Reşadiye Camii'nde cuma namazı öncesinde okunan mevlidin ardından dualar edildi. Mevlid-i Şerif'in ardından cuma namazını kılan cemaat, camiden çıkışta bir hayırsever tarafından dağıtılan lokmalardan aldı. Camide toplam 50 kilogram lokma dağıtıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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