Son dakika haber! 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi Son dakika haber... Eskişehir'de 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar için Mevlid-i Şerif okundu. Eskişehir'de 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar için Mevlid-i Şerif okundu. Eskişehir'de 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Reşadiye Camii'nde cuma namazı öncesinde okunan mevlidin ardından dualar edildi. Mevlid-i Şerif'in ardından cuma namazını kılan cemaat, camiden çıkışta bir hayırsever tarafından dağıtılan lokmalardan aldı. Camide toplam 50 kilogram lokma dağıtıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Eskişehir Yerel Haberler Son Dakika

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