Son dakika haber | 15 Temmuz gazisinden Müftü Kazancı'ya ziyaret Son dakika haberleri: 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında gazi olan Adviyye Gül İsmailoğlu Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı'yı ziyaret etti. 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında gazi olan Adviyye Gül İsmailoğlu Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı'yı ziyaret etti. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Müftü Sinan Kazancı, gazilik anlam ve öneminden bahsetti. Genç gazi Adviyye Gül İsmailoğlu'nu tebrik eden Müftü Kazancı, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti. Ziyarette Gazi Adviyye Gül İsmailoğlu'na ailesi de eşlik etti. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Yerel Haberler Son Dakika

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