Son dakika haber | 112 Acil Çağrı merkezi personeline yangın tatbikatı Yerel Haberler Son dakika yerel haberi... Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yönelik yangın tatbikatı düzenlendi. Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yönelik yangın tatbikatı düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında görev yapan personele AFAD personelleri tarafından yangın söndürme eğitimi verildi. Ardından yangın tatbikat yapıldı. Yapılan eğitim ve tatbikata emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD personeli ile birlikte Çağrı Karşılama, teknik ve idari personeller katılım sağladı. AFAD görevlilerince yangının engellenmesi, oksijenin kesilmesi, söndürme konularında teknik bilgiler aktarıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel 112 Acil Çağrı Zonguldak AFAD Yerel Haberler Son Dakika

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