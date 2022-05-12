Şanlıurfa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

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Şanlıurfa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Bekir Şeyhanlı - Yerel
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Şanlıurfa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı Koyunluca kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki tarlasında pamuk ekimi yapan İbrahim Çiftçi indiği sırada hareket eden 66 PA 600 plakalı traktörün altında kaldı. Çevredekiler tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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