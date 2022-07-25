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Son Dakika | Günday, ölümünün 27. yıldönümünde unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son Dakika | Günday, ölümünün 27. yıldönümünde unutulmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı iken Gümüşhane'deki bürosunda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Ali Günday, ölümünün 27. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Gümüşhane- Bayburt Bölge Barosu Başkanı iken Gümüşhane'deki bürosunda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Ali Günday, ölümünün 27. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Gümüşhane-Bayburt Bölge Baro Başkanı iken 27 yıl önce bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Ali Günday, Boyluca köyündeki mezarı başında anıldı. Ali Günday'ın mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine Ali Günday'ın eşi Türkan Günday, Gümüşhane Baro Başkanı Av. Metin Aslan ve Gümüşhane Barosu'na kayıtlı avukatlar katıldı.

Törende konuşan Gümüşhane Baro Başkanı Av. Metin Aslan, "Bundan 27 yıl önce ofisinde hunharca katledilen Ali Günday'ın mezarının başındayız. Hiç konuyla alakası olmayan bir insanın böyle bir menfur olayı işlemiş olması bizi belki başkanımızdan ayırmış olabilir ama biz her daim hakkın, hukukun, adaletin yanında olacağımızı, daima insan hakları ve özgürlüklerden yana olacağımıza hak savunucular olarak yemin ettik. Dolayısıyla bu yeminimizin her daim arkasında olacağız. Belki bir Ali Günday'ı toprağa verdik ama onun fikrileriyle yetişen binlerce Ali Günday var" dedi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gümüşhane Bayburt Yerel Haberler Son Dakika

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