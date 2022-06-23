Son Dakika | Eskişehir'den Marmaris'teki Yangınla Mücadeleye Destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden gelen çağrıyla, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadeleye destek için; itfaiye arazözü, su tankeri, iş makineleri ve personelini bölgeye gönderdi.

Marmaris'te 21 Haziran günü başlayan ve kontrol altına alınamayan yangına müdahale için 22 Haziran akşamı yola çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün bölgeye ulaştı. İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden gelen çağrıyla; İtfaiye Dairesi'nden arazöz, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nden 1 ekskavatör, Park ve Bahçeler Dairesi'nden 1 su tankeri, ESKİ Genel Müdürlüğü'nden 1 loader ve toplamda 12 personelden oluşan ekip, bölgedeki ekiplerle koordineli şekilde çalışmalara başladı.

Yola çıkmadan önce ekibi bilgilendiren EBB İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Peker, "Geçtiğimiz yıl da orman yangınlarıyla mücadeleye imkanlarımız ölçüsünde destek olduk. İki gündür süren orman yangını ne yazık ki hala kontrol altına alınamadı. Gelen talep doğrultusunda Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in talimatıyla, ekiplerimizi yola çıkarıyoruz. Orman yangınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Bölgedeki çalışmalarda canı pahasına mücadele eden tüm ekiplere ve halka kolaylıklar diliyorum. Tek temennimiz yangının bir an önce söndürülmesi" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

"Doğasıyla, ormanlarıyla mavi ve yeşili bir arada bulunduran cennet ilçelerimizden Marmaris'in ormanlarını yanarken görmek bizleri çok üzüyor. Yangınla mücadele ederek ormanlarımızı kurtarmaya çalışan herkese teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum."

ANKA / Yerel