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Son dakika! Emet'te şehitlere saygı yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Emet'te şehitlere saygı yürüyüşü

Son dakika haberi... Kütahya'nın Emet ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 107. yılı, Emet Cevizdere zaferinin ise 100. yılında Cevzidere Şehitliğine şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 107. yılı, Emet Cevizdere zaferinin ise 100. yılında Cevzidere Şehitliğine şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerden oluşan grup soğuk hava ve kar yağışına rağmen Cevizdere yol ayrımından şehitliğe yürüdüler.

Şehitlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler dualarla anıldı. Program sonunda Emet Belediyesi ve Günlüce Muhtarlığınca katılımcılara helva ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Son dakika! Emet'te şehitlere saygı yürüyüşü

Son dakika! Emet'te şehitlere saygı yürüyüşü

Son dakika! Emet'te şehitlere saygı yürüyüşü

Son dakika! Emet'te şehitlere saygı yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, 18 mart, Kütahya, Yerel, Haberler

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