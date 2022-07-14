Son dakika... Datça yangınına Eskişehir'den de destek gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Datça yangınına Eskişehir'den de destek gitti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika... Datça yangınına Eskişehir'den de destek gitti

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Datça İlçesi'nde devam eden orman yangınında ekiplere destek vermek amacıyla Eskişehir'den 9 gönüllü dün gece saatlerinde yola çıktı.

Muğla'nın Datça İlçesi'nde devam eden orman yangınında ekiplere destek vermek amacıyla Eskişehir'den 9 gönüllü dün gece saatlerinde yola çıktı.

Geçtiğimiz ay Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve 4 gün bölgede kalan Dorlion Arama Kurtarma (DAK) gönüllüleri, AFAD'ın destek çağrısına sessiz kalmadı. Datça'da ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen devam eden orman yangınının söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Dorlion Arama Kurtarma gönüllüsü 9 kişi, gece saatlerinde yola çıktı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Muğla Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title