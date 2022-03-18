Son Dakika | Çatak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, ardından Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Kuyucugil, Hakime İrem Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntup, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programın ardından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. - VAN