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Son Dakika | Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde liselilerden tehlikeli hareketler

Yerel Haberler

Son Dakika | Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde liselilerden tehlikeli hareketler

Son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de liseli öğrencilerin E-5'te otostop çekip, üst geçidi kullanmak yerine son sürat giden araçların arasında tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmeleri saniye saniye görüntülendi.

Büyükçekmece'de liseli öğrencilerin E-5'te otostop çekip, üst geçidi kullanmak yerine son sürat giden araçların arasında tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmeleri saniye saniye görüntülendi. Aynı noktada geçen sene ehliyetsiz bir sürücü durakta bekleyen öğrencilerin arasına dalmış, olayda 3 genç hayatını kaybetmişti.

Büyükçekmece Kumburgaz bölgesinde bulunan üç okulun öğrencileri her gün hem kendi hem de sürücülerin hayatlarını tehlikeye atacak davranışlarda bulunuyor. Öğrenciler, okul çıkışı E-5 karayolundan son sürat geçen araçların arasından yürüyerek karşıya geçiyor. Bu hareketi üst geçidin hemen altında yapan öğrenciler, durakta beklerken yol kenarına da taşıyor. Tehlikeli hareketlerin yanı sıra durağa gelen otobüslerin az ve dolu olduğunu gerekçe sunan öğrenciler, otostop çekerek evlerine gitmeye çalışıyor. Çoğu öğrencinin bu hareketi ise eğlence amacıyla yaptığı ileri sürülüyor. Durakta bekleyen kız öğrencilerden biri, "Biz çok uyarıyoruz ama halen devam ediyorlar. Yanlış bence, burada çünkü çok ciddi bir kaza oldu" dedi.

Bir diğer öğrenci ise otobüsün az olduğu gerekçesi ise benzer hareketlerin yaşandığını söyledi.

Aynı noktada 3 liseli hayatını kaybetmişti

Geçtiğimiz haziran ayı başında E-5 kenarındaki otobüs durağına ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı araç dalmış ve 3 liseli genç hayatını kaybederken, 13 öğrenci yaralanmıştı. Durak çevresinde tedbir alınmadığı ve yan yoldan çıkan araçların kontrolsüz bir şekilde E-5'e geçtiği de görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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