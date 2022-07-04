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Son dakika... Bolu'da Halk Ekmeğe Zam

ANKA - Yerel
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Son dakika... Bolu'da Halk Ekmeğe Zam

Bir son dakika haberine göre Bolu'da, özel fırınların ekmeğe yaptığı zammın ardından halk ekmeğin fiyatı da arttı. Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları'nda üretilen ekmeğin fiyatı, 2,50 liradan 3,50 liraya çıktı.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'da, özel fırınların ekmeğe yaptığı zammın ardından halk ekmeğin fiyatı da arttı. Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları'nda üretilen ekmeğin fiyatı, 2,50 liradan 3,50 liraya çıktı.

Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yaptı. Günde ortalama 7 bin adet üretilen ve 210 gramı 2,50 liradan satılan halk ekmeğin fiyatı 1 lira arttı. Bolu'da, 200 gram halk ekmek artık 3,50 liradan satışa sunulacak.

Bolu'daki özel fırınların bağlı olduğu Bolu Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkar Odası, 210 gramı 3 liradan satılan ekmeğe 1 lira zam yapmış ve 200 gram ekmeğin artık 4 liradan satılacağını duyurmuştu.

ANKA / Yerel

Halk Ekmek Bolu Yerel Haberler Son Dakika

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