Son Dakika | Bodrum'da Asker Ressamlar Sergisi Açıldı

Asker Ressamlar Grubu'nun üçüncü sergisi, 'Yıllar Sonra Yeniden Birlikte-3' adıyla Bodrum'da sanatseverlerle buluştu.

28 Temmuz- 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bodrum Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi salonunda gerçekleşen açılış kokteyline Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ve asker ressamlar ile sanatseverler katıldı. Aras'ın Kara Harp Okulu'nda aynı sıralarda okuduğu asker arkadaşlarının da bulunduğu sergide, 19 emekli askerin eserleri sergilendi. Serginin açılışı konuşmasını yapan emekli Kd. Bnb. Selahattin Sosay, 3. sergilerini Bodrum'da açmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"1980 yıllarında henüz Harp Okulunda öğrenci iken şimdi emekli olan Tümgeneral Sayın Komutanım Cihangir Akşit tarafından temelleri atılan, birlikte resim ve seramik atölyesinde çalışmış askerler olarak birleşerek ortaya çıktık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış asker ressamlara ulaştık ve gurubumuzu genişlettik. Şu anda gurubumuzda emekli olmuş 39 subay ve astsubay bulunmaktadır. İlk sergimizi 2021 yılında İstanbul'da ve Ankara'da açtık. Ülkemizin en önemli sanat merkezlerinden biri olan Bodrum'da üçüncü sergimizle sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu serginin sunumu için bizlere destek ve katkılarını esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ederiz."

Serginin açılış kokteylinde, 31 yıl üniforma giymiş olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu ve beraber okuduğu, beraber çalıştığı arkadaşlarının eserlerini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Aras, şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerin sanatı ve bilimi de sevdirdiğini gördük, o rehberlikle yetiştik. Her zaman Atamızın bize gösterdiği yolda yürüdük, görev yaptık. Atamızın her şey olabilirsiniz, 'Cumhurbaşkanı, başbakan, belediye başkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız' sözü ile yine bir aradayız. O, her zaman sanata ve sanatçıya çok büyük bir saygı duymuştur. Ben de göreve geldiğim günden beri Bodrum'da sanatın yükselmesi için insanların sanatla buluşması için elimden geleni yapıyorum. Bodrum'da sizi ve bu güzel eserleri ağırlamaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum."