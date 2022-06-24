Son dakika: Bodrum Belediyesi'nden Orman Yangınlarına Karşı Duyarlılık Çağrısı

Bodrum Belediyesi, Marmaris'te başlayan orman yangını sonrasında Bodrum halkını dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

Bodrum Belediyesi, hava sıcaklıklarının artması, düşük nem oranı ve rüzgarla birlikte yangın riskinin üst seviyeye çıktığı bu dönemde Bodrum halkını dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı. Belediye, halkı ormanlık alanlara giriş yasağına uymaya ve ormanlık alanlarda ateş, mangal yakmaktan kaçınmaya davet etti.

Bodrum Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Marmaris'te yaşadığımız geniş çaplı orman yangını hepimizi derinden yaralamaktadır. Hava sıcaklıklarının artması, düşük nem oranı ve rüzgarla birlikte yangın riskinin üst seviyeye çıktığı bu dönemde halkımızın dikkatli ve duyarlı olması gerekmektedir. Bir önceki yaz, orman yangınlarına müdahalede yaşadığımız birlik ve beraberliği, emek ve gayreti yangınların çıkmaması için de göstermeliyiz. Muğla Valiliği'nin aldığı ormanlık alanlara giriş yasağına riayet ederek ormanlık alanlarda ya da yakınlarında ateş, mangal yakmaktan kesinlikle kaçınmalıyız. Düğünlerde, çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yangına neden olacak maddelerin atılmaması konusunda gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Mercek görevi görebilecek cam ve plastik atıklar, otluk, makilik ve ormanlık bölgelere atılmamalı, görüldüğünde alınmalıdır. Seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritlerinin ne kadar büyük bir tehlike yarattığı kaçınılmaz bir gerçektir. Çıkan yangınların büyük bir kısmının insan faktöründen kaynaklı olduğu unutulmamalıdır. Bodrum Belediyesi olarak tüm birimlerimizle ve gönüllülerimizle teyakkuz halinde olduğumuzun bilinmesini, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, her türlü şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını rica ederiz. "

ANKA / Yerel