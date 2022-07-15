Son dakika... Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi - Haberler

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Son dakika... Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'te 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle bir anma töreni düzenlendi.

Bitlis'te 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle bir anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törende Vali Oktay Çağatay başta olmak üzere kamu kurum amirleri şehitliği ziyaret etti. İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından duaların okunmasının ardından 2014 yılında şehit edilen korucu Nihat Çaprak'ın mezarına karanfiller bırakıldı. Programın akşam saatlerinde devam edeceği bildirildi. - BİTLİS

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