Son Dakika | Bilecik'te bayram öncesi dilenci operasyonu

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetimlerde şehir dışından gelerek, çarşı merkezi ve cami önlerinde dilenen ve zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 10 kişi yakalanarak Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilenciler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kabahatler kanununa göre işlem yapıldıktan sonra geldikleri yerlere gönderildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel