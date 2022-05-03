Son dakika: Bayramda şehit aileleri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bir son dakika haberine göre Ramazan ayında ilk iftarını Şehit Sezai Eşkioğlu'nun baba ocağında açan Erzurum Valisi Okay Memiş, bayramda da şehit ailelerini unutmadı.
ERZURUM (İHA) - Ramazan ayında ilk iftarını Şehit Sezai Eşkioğlu'nun baba ocağında açan Erzurum Valisi Okay Memiş, bayramda da şehit ailelerini unutmadı.
Şehit Özel Harekat Polis Memuru Birol İli, Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın baba ocağını ziyaret ederek, taziye dikeklerinde bulundu. - ERZURUM
İhlas Haber Ajansı / Yerel