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Son dakika: Bayramda şehit aileleri unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Bayramda şehit aileleri unutulmadı

Bir son dakika haberine göre Ramazan ayında ilk iftarını Şehit Sezai Eşkioğlu'nun baba ocağında açan Erzurum Valisi Okay Memiş, bayramda da şehit ailelerini unutmadı.

ERZURUM (İHA) - Ramazan ayında ilk iftarını Şehit Sezai Eşkioğlu'nun baba ocağında açan Erzurum Valisi Okay Memiş, bayramda da şehit ailelerini unutmadı.

Şehit Özel Harekat Polis Memuru Birol İli, Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın baba ocağını ziyaret ederek, taziye dikeklerinde bulundu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Memuru, Okay Memiş, Erzurum, Şehit, Yerel, Haberler

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