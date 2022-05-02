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Bayburt Group inşaat firmasının deposunda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Öznur Demir - Yerel
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Bayburt Group inşaat firmasının deposunda yangın çıktı Kop Dağı tünelinin yapımını üstlenen firma Bayburt Group İnşaatın deposunda kısa devreden kaynaklı yangın meydana geldi.

Bayburt Group inşaat firmasının deposunda yangın çıktı

BAYBURT - Kop Dağı tünelinin yapımını üstlenen firma Bayburt Group İnşaatın deposunda kısa devreden kaynaklı yangın meydana geldi.

Kop şantiyesinde yaşanan yangında can kaybı ve yaralı olmazken depo içerisinde bulunan eşyalar yangından zarar gördü, maddi hasar oluştu. Şantiye bekçisi yükselen alevleri görerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının yaşandığı Kop şantiyesine giderek, yangına 1 saat müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda, firmanın deposundaki yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği depo içerisinde, 7 adet akü, 5 adet oto elektrik kablosu, 1 adet akü şarj cihazı, 1 adet ufo, 1 adet lastik sökme makinesi, lastik şoklama makinesi, lastik sökme tabancası ve 3 adet tencereyle birlikte çay kazanı yanarak, kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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