Son Dakika | Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Kayseri yatırımlarını görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, kış turizmi öncesi Rusya'dan charter seferlerinin Kayseri'ye inmesi konusunda talepte bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, kış turizmi öncesi Rusya'dan charter seferlerinin Kayseri'ye inmesi konusunda talepte bulundu. Yatırımların konuşulduğu görüşmede Bakan Karaismailoğlu da Başkan Büyükkılıç'a yakın zamanda yapımı süren yeni tramvay hattının test sürüşlerine geleceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle yatırım ve projelerini bir bir hayata geçirmeye ve tüm Türkiye'nin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın bakanımız ile telefonda görüştüm. Buradaki yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdim. Kış turizmi başlamadan evvel, Rusya'dan charter seferlerinin Kayseri'mize inmesi konusunda gerekli hazırlıkların yapılması yönünde kendisinden talepte bulundum. Bize olan her zamanki sıcaklığıyla ilgileneceğini söyledi" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Kayseri'ye selamlarını ileterek, Biz cumhurbaşkanımızı, sizleri çok seviyoruz dedik. Kendileri de 'Biz de Kayseri'mizi seviyoruz' diyerek selamlarını gönderdi" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun yakın zamanda Kayseri'de hizmet vermeye başlayacak yeni tramvay hattının test sürüşlerini yapacağını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca kendisi 'yakın zamanda Anafartalar'dan Kumsmall'a kadar olan hattın test sürüşlerine geleceğim, birlikte başlatacağız' diye ifadede bulundu. Geçen aldığım brifingde firmalarımız ve yetkililerimiz, Eylül ayı sonu itibariyle test sürüşlerinin başlayabileceği yönünde ifadeler kullandılar. Sayın bakanımızla havaalanı konusunu da görüştük. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Ayrıca Boğazköprü Lojistik Köy de ihale edildi, iyi bir çalışma, iyi bir projedir. Lojistik Köy, 180 ülkeye ihraç eden Kayserili yatırımcılarımıza bir can simidi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - KAYSERİ