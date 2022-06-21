Son dakika gündem: Aydın Büyükşehir ekipleri Marmaris yangınına destek için yola çıktı Son dakika haber... Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. "AYDIN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTI" Muğla Marmaris Bördübet orman yangınına müdahale için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 1 adet 4 ton arazöz, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na ait 1adet 13 ton su tankeri, Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na ait 1 adet 22 ton su tankeri yola çıktı. Araçlar sirenler eşliğinde Aydın'dan Muğla'ya doğru hareket etti. (Onur Durmuş/İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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