Son Dakika | Araban'da şehit aileleri ve gazilere iftar

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle birlikte iftar yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen iftar programına, Kaymakam Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Gaziantep Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri katıldı.

İftar öncesi Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri ile iftar vaktine kadar sohbet edip sorunlarını dinledi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel