Son dakika: AKUT Eskişehir'den Gelibolu'da şehitlik ziyareti - Haberler

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Son dakika: AKUT Eskişehir'den Gelibolu'da şehitlik ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: AKUT Eskişehir'den Gelibolu'da şehitlik ziyareti

Gelen son dakika haberine göre AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Gelibolu'da yaptıkları 3 kilometrelik sembolik yürüyüşle şehitliği ziyaret etti.

ÇANAKKALE (İHA) - AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Gelibolu'da yaptıkları 3 kilometrelik sembolik yürüyüşle şehitliği ziyaret etti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci kulübü ve Osmangazi Üniversitesi AKUT Öğrenci kulübü üyeleri Eskişehir'den Çanakkale'ye gitti. Gelibolu'da diğer şehirlerden gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri ile buluşan ekip, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında zaferin 107. yılını kutlamak ve şehitlerimizi anmak için şehitliğe kadar 3 kilometrelik sembolik yürüyüş gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Üniversitesi, Arama Kurtarma, Çanakkale, Eskişehir, Yerel, Haberler

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